Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

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21 Ekim 2020 Çarşamba 10:01:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 10:02:00

Barış Pınarı bölgesine ateş açan 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Barış Pınarı hangisi havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi uyum 9 PKK / YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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