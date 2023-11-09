Uyuşturucuyla mücadele operasyonu... 210 şüpheli gözaltında

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 32 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yöneten, konum bilgisine göre uyuşturucu bırakıp banka hesaplarına para yatırılması suretiyle uyuşturucu ticareti yapan, suçtan kaynaklı mal varlığını aklayan, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı "Narkogüç" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda örgüt elebaşı yabancı uyruklu Jamukhan Ulus'un da yakalandığını anlatan Yerlikaya, 210 şüphelinin gözaltına alındığını ve örgütün yönetici ağının çökertildiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"42 özel harekat unsuru, 2 helikopter, 1 İHA, 29 narkotik dedektör köpeği ile 680 ekip ve 2 bin 294 personelimiz katıldı. 353 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Ankara'da 135, diğer 31 ilimizde 75 olmak üzere toplam 210 şüpheli gözaltına alındı. MASAK Başkanlığıyla koordineli yürütülen çalışmada lider ve yönetici kadrosunun taşınır/taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. İlk belirlemelere göre operasyonda 33,5 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde, 6 bin 659 uyuşturucu hap maddesi, 3 tabanca, 79 bin 238 dolar, 36 bin 500 avro, 249 bin 701 lira ele geçirildi."

Çalışmada görev alan polisleri tebrik eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.