Bakan Yerlikaya, Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un hayatını kaybettiğini bildirdi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2024
Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır.
Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum.
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