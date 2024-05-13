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13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:35:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:35:00

Bakan Şimşek: Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz. Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl durduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, "Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapacağız. Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.

Etiketler : mehmet şimşek deprem bina
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