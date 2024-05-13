Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son günlerde eğitimcilere saldırılarla ilgili Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğretmene şiddetle ilgili yasak düzenlemenin detaylarını açıkladı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): (Öğretmenlere Yönelik Şiddet Olayları) Toplumsal bir farkındalık ve sahiplenme çok önemlihttps://t.co/KJmdXFgYJR pic.twitter.com/HcpSCrvCgg — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) May 13, 2024

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Başkent Ankara'nın köklü eğitim kurumlarından Ankara Atatürk Lisesi'ndeyiz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan; gönül dünyamızı aydınlatan öğretmenlerimizle birlikteyiz. Eğitim çalışanlarına yönelik kabul edilemez şiddet olaylarına karşı tavrımızı burada bir kez daha net şekilde ortaya koyuyoruz. Eğitim camiamıza yönelen her türlü şiddeti, ülkemizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz.

Eyüpsultan'da gerçekleşen elim hadisede hayatını kaybeden eğitimci İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim ailesine başsağlığı diliyorum.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimizi minnetle yâd ediyorum.