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13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:09:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:09:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmeni güvence altına alacak çerçeveyi netleştiriyoruz. Hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecektir. Taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılmasını ve yüzde 50 artırımlı ceza uygulanmasını içeriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son günlerde eğitimcilere saldırılarla ilgili Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğretmene şiddetle ilgili yasak düzenlemenin detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Başkent Ankara'nın köklü eğitim kurumlarından Ankara Atatürk Lisesi'ndeyiz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan; gönül dünyamızı aydınlatan öğretmenlerimizle birlikteyiz. Eğitim çalışanlarına yönelik kabul edilemez şiddet olaylarına karşı tavrımızı burada bir kez daha net şekilde ortaya koyuyoruz. Eğitim camiamıza yönelen her türlü şiddeti, ülkemizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz.

Eyüpsultan'da gerçekleşen elim hadisede hayatını kaybeden eğitimci İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim ailesine başsağlığı diliyorum.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimizi minnetle yâd ediyorum.

Etiketler : cevdet yılmaz okul öğretmen şiddet
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