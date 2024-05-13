VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kamuda tasarruf paketi açıklanıyor
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Blinken'dan "Refah'ta büyük bir saldırıya karşıyız" mesajı
Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı
Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı
Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi başlıyor
13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:08:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:08:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamalarda bulunuyor

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Etiketler : cevdet yılmaz okul öğretmen şiddet
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX