13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:08:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:08:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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