Bakan Varank: Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam ve inovasyondur
Bakan Varank Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda bulundu. Varank açıklamasında "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük, yatırım iştahını artıran adımlarla Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız." ifadelerine yer verdi
Bakan Varank sosyal medya hesabından döviz kuruna ilişkin açıklamalarda bulundu. Dalgalanmanın Türkiye'nin gerçeğini yansıtmadığının altını çizen Bakan Varank Türkiye ekonomisinin yönünün üretim ve istihdam olduğunu kaydetti.
TÜRKİYE'NİN YÖNÜ ÜRETİM, İSTİHDAM VE İNOVASYONDUR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Twitter'dan yaptığı döviz kurundaki hareketlilikle ilgili paylaşımı şöyle:
Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur.
Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük, yatırım iştahını artıran adımlarla Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız.
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