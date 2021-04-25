Bakan Soylu'dan sağlık çalışanlarına 'İyi ki varsınız' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık çalışanları için iyi dileklerini ve minnettarlığını ifade ettiği paylaşımında, "Sağlık çalışanları iyi ki varsınız, insanlık adına çabanıza, samimiyetinize, güler yüzlerinize minnettarız. Güler yüzleriniz hiç solmasın, hiç üzülmesin. Bir hastaneye ziyarete gittim. İçimden geldi. Koskocaman sağ olun. Allah, sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları iyi ki varsınız...

İnsanlık adına çabanıza, samimiyetinize, güleryüzlerinize minnettarız.

Güleryüzleriniz hiç solmasın, hiç üzülmesin.



Bir hastaneye ziyarete gittim.

İçimden geldi...



Koskocaman sağ olun.

Allah sizlerden razı olsun. — Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) April 24, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımını alıntıladığı Soylu'ya teşekkür etti. Koca, mesajında "Sayın Bakanım; nazik ziyaret ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederiz. Kadronuzun sürece desteği için ise minnettarız." ifadelerine yer verdi.