Bakan Soylu: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi!

Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe...



59 tutuklu...



Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara...

Şükranlarımızla ���������� — Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) July 6, 2020

İçişleri Bakanı, İzmir'de sokaktaki uyuşturucu satanları koordine eden ""nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu.

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla..."