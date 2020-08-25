25 Ağustos 2020 Salı 10:14:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 10:14:00
Bakan Pakdemirli'den Adana'daki yangınla ilgili açıklama: Sabah itibariyle yangın tamamen kontrol altında
Adana'daki orman yangınına ilişkin açıklama yapan Bakan Pakdemirli: Sabah itibariyle yangın tamamen kontrol altında.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.
- Bakan Pakdemirli'den Adana'daki yangınla ilgili açıklama: Sabah itibariyle yangın tamamen kontrol altında
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