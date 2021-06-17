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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nden 9 günde 3 bin 539 metreküp müsilaj temizlendi
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17 Haziran 2021 Perşembe 15:26:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 15:26:00

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nden 9 günde 3 bin 539 metreküp müsilaj temizlendi

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi'nden 9 günde 3 bin 539,9 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Çalışmaların 9. gününde 251,7, toplam olarak da 3 bin 539,9 metreküp müsilajın temizlendiğini bildiren Kurum, "16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz. Marmara hepimizin." ifadelerini kullandı.

Kurum, 9 günün sonunda İstanbul'da 927,2, Kocaeli 235,2, Bursa 131,5, Tekirdağ'da 139, Balıkesir'de 351, Çanakkale 286, Yalova'da ise 1470 metreküp müsilajın düzenli depolama alanlarında bertarafa gönderildiğini kaydetti.

Bakan Kurum, müsilaj temizliğinin 9. gününde 3 bin 710 denetim yapılarak mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 12 milyon 38 bin lira idari ceza uygulandığını, denetimlerde 823 numunenin incelendiğini belirtti.

Marmara Denizi'nde 2008'den beri yürütülen deniz suyu kalitesi incelemesini, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM iş birliğinde 91'den 150'ye çıkardıklarına işaret eden Kurum, açıklamasında "Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hep birlikte hiç durmadan çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.

Etiketler : müsilaj murat kurum marmara denizi
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