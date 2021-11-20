Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım

2020'de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5'la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. "Artık yeter" çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz.