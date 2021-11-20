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Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım
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20 Kasım 2021 Cumartesi 00:47:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 00:47:00

Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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Bakan Koca, çalıştığı hastanede saldırıya uğrayan doktor Esma Demir'e ilişkin, "İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020'de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5'la çarpıyor. Sonuç alamadık" dedi.

Koca, "İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı sosyal medya
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