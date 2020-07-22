Bakan Koca'dan Kurban Bayramı için kritik uyarılar: Hiçbir şekilde olmamalıdır
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı açıklama geldi. Bakan Koca Kurban Bayramı ile ilgili uyarıda bulunarak, "Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken hususlarda uyardı.
Yapılan açıklama şöyle:
Bilim Kurulu toplantısı, geçen hafta, günü 15 Temmuz’a denk geldiği için yapılamamıştı. Bugün 15.00-21.00 saatleri arasında yapılan toplantı yoğun bir gündemle gerçekleşmiştir. Alınan kararlardan biri doğrudan kurulla ilgilidir. Bir süredir video konferans yöntemiyle yapılan görüşmeler, önümüzdeki Çarşambadan itibaren, gerekli şartlar sağlanarak, yüz yüze yapılacaktır.
Toplantıda, 1.000’in altına inmiş olan günlük yeni hasta sayılarının tekrar artmasına neden olabilecek gelişmeler ana konu olmuştur. Vakalarda pnömoniye geçişi azaltma başarısı ele alınmış, entübe hastaların durumu değerlendirilmiştir. Salgınla mücadele sürecimizin de gözden geçirildiği toplantıda, COVID-19 kamuoyu iletişiminde değişen literatür ve dünyada veri paylaşımında kullanılan ortak dil üzerinde de durduk.
Bu açıklamada, mevcut duruma, toplantıda ele alınan, COVID-19 enformasyonuyla ilgili bazı sorunlara ve salgının seyrinde etkili olabilecek konulara kısaca değineceğim. Kimi bilgi ve uyarıları; “tedbir”, “virüs”, “salgın” kelimeleriyle ister istemez yorulmaya başlamış olan halkımıza aktarma ustalığını, inceliğini gösterecek habercilerimize teşekkür ediyorum.
YENİ HASTA SAYILARI
Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1.000’in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız.
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