05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:59:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:59:00
Bakan Koca'dan çok önemli koronavirüs uyarısı
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'corona virüsü ile ilgili mücadeleyi hastalara bırakmayın' çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.
Koca, “COVID-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın. Tedbir alın.” diyerek önlem almaya devam edin çağrısında bulundu.
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