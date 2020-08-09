Bakan Koca, pozitif vakaların dönüşme oranını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Koronavirüsle mücadelede pozitif vakaların temasıyla yeni vakaya dönüşme oranının mayıs ayına kıyasla 1,3 arttığını kaydetti.
Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşüm oranlarını açıklayan Bakan Koca, il il de örnek gösterdiği paylaşımında "İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" ifadesine yer verdi.
İŞTE BAKAN KOCA'NIN O PAYLAŞIMI
TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020
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