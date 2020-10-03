Aşı ile ilgili müjdeyi veren Bakan Koca, son durumu paylaştı

Aşı ile ilgili müjdeyi veren Bakan Koca, son durumu paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 103 bin 219 KOVID-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 kişi KOVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1211 kişi ise iyileşti. KOVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 283 bin 868'e çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 711 bin 883, hasta sayısı 323 bin 014, vefat sayısı 8 bin 384, ağır hasta sayısı 1470, aktif hasta sayısı 30 bin 762 oldu.

Öte yandan tabloya yeni eklenen haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,1 oldu.

"Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak" ifadesini kullandı

AŞI ÇALIŞMALARINDA YENİ GELİŞME

İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli aşı çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin şu bilgileri iletti:

"Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum."

Koca, 19 transjenik hayvan üzerinde yapılan çalışmada, 10 hayvana virüs verildiğini belirterek, ayrıca 9 hayvan için de kontrol grubu oluşturulduğunu söyledi. Kontrol grubundaki 9 hayvana aşı yapılmadığının altını çizen Koca, iki hafta sonra her iki gruptan aşı yapılan 10 hayvanda virüs verildiği halde herhangi bir ölüm olmadığını, akciğerlerinde de virüsün tespit edilmediğini kaydetti.

Kontrol grubu olan aşı yapılmayan 9 transjenik hayvanın 4'ünün öldüğünü, 5'inin akciğerlerinde virüsün tespit edildiğini vurgulayan Koca, Erdoğan'a, "Geldiğimiz noktada çalışmaları devam eden 13 aşıdan bir tanesinin transjenik hayvan üzerinde yapılan challenge dediğimiz safhayı başarıyla tamamlayan ilk aşı olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Bakan Fahrettin Koca, yine Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin çalıştığı ikinci aşının da preklinik çalışmalarının bittiğini ve hayvan çalışması safhasına ikinci aşı olarak gelindiğinin bilgisini verdi.

Koçak Farma'da üçüncü inaktif aşının da Bakanlık destekleriyle preklinik çalışmalarının tamamlandığını ve insan deneyi safhasına gelindiğinin haberini veren Koca, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Ankara Üniversitesinde Hakan Hoca'nın adenovirüs çalışması söz konusu. Onunla ilgili de TÜSEB'e, Bakanlığımıza klinik çalışmalar için müracaat ettiler. O çalışmayı da destekleme kararı verdik. Beşinci aşı olarak Selçuk Üniversitesinde Osman Hoca'nın Mustafa Hoca ile geliştirdiği aşının da çalışmaları devam ediyor. O çalışmayı da erken dönemde yine sonuçları çıktığında başarıyla tamamlandığında desteklemiş olacağız. Özetle, üç tane aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız."

Bulundukları tesiste üretimin de önemli olduğunu dile getiren Koca, tesisin GMP şartları açısından yeterliliği bulunduğunu, bununla ilgili 2-3 haftadır yoğun bir gayret içerisinde olunduğunu aktardı.

Koca, tesiste üretim noktasında da herhangi bir sorunun bulunmadığını belirterek, Adıyaman'da da benzer bir tesis olduğunu söyledi.

Bu tesisi de yakından takip ettiklerini dile getiren Koca, orayı da üretim açısından hazırlıklı hale getirme gayreti içinde olduklarını aktardı.