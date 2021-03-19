  • BIST
    1528.99
  • Dolar
    7,2190
  • Euro
    8,6043
  • Altın
    405,1310
İstanbul
2 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Başbakanı Johnson Oxford-AstraZeneca aşısı oldu
Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Biden'dan Putin'e 'görüşme daveti' yanıtı
DSÖ: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla
Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 864'e yükseldi
Recep Şeker'den, uçakta rahatsızlanan bebeğe hayati dokunuş
Salgın nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yarın başlıyor
Acıkan ayıların karlı arazide yiyecek arayışı dronla görüntülendi
Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 539 bin 703'e yükseldi
Başkan Erdoğan: 2023'ün bir manifestosu olacak
Reklam ve Pazarlama Zirvesi katılımcılarını bekliyor
Ayşegül Arslan'dan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması
İmamoğlu'ndan Pervin Buldan'a 'Nevruz' telefonu!
Bakan müjdeyi verdi... Faizler silindi yeniden yapılandırma geliyor
Yeni anayasa için yeni adım: Ortak çalışma grubu
Otomotiv sektöründe yaşanan çip kıtlığı fiyatlara etki edecek mi?
Şimşek Mavi Vatan Tatbikatı'na büyük katkı sağladı
AYM'den HDP hamlesi: Raportör görevlendirildi
AK Parti'de büyük kongrenin sloganı belli oldu
Bir ilimizde petrol aranıyor! Süre uzatıldı
Avrupa 3. kez dünyaya kapanıyor
Uyarılar nafile! Karadeniz kapanmalı...
HDP'li ilçe başkanlarına operasyon! Gözaltılar var...
19 Mart 2021 Cuma 22:37:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 22:37:00

Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlık sağlık korona virüs vaka
Komediyi bitirmesinler

Komediyi bitirmesinler
Gerçekliğimle örnek olacağım

Gerçekliğimle örnek olacağım
Dizi değil reklamla döndü

Dizi değil reklamla döndü
Düğün arabası traktör

Düğün arabası traktör
Ezgi'nin en büyük hayranı Oğulcan

Ezgi'nin en büyük hayranı Oğulcan
Çift maskeli önlem

Çift maskeli önlem
Kürke talep olmazsa biter

Kürke talep olmazsa biter
Keşke 1960'larda yaşasam

Keşke 1960'larda yaşasam
Boyu annesini geçti

Boyu annesini geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER