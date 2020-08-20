Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile videokonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirler ile tanı ve tedavide yeni yaklaşımlar ele alındı.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" ifadelerini kullandı.
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