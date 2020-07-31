Bakan Koca 31 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı

Son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı. 982 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi vefat etti. 996 kişi ise Kovid-19'u yenerek taburcu oldu.



Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı 230 bin 873'e yükseldi. 4 milyon 800 bin 823 test yapıldı. 214 bin 535 kişi virüsü yenerek taburcu oldu.

Bakan Koca: "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır." dedi

Bakan Koca ayrıca, "27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" açıklamasında bulundu.