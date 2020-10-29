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29 Ekim 2020 Perşembe 19:03:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 19:16:00

Bakan Koca 29 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı

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Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun' dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1916 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 320 bin 762'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

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