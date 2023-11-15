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15 Kasım 2023 Çarşamba 12:09:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 12:09:00

Bakan Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bir sonraki Türkiye-Yunanistan Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının Yunanistan'da olacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

F16'larla ilgili son durum hakkındaki soruya Güler, "Mevcut durum devam ediyor. Farklı bir gelişme olunca size ileteceğiz." yanıtını verdi.

Başka bir soru üzerine Yunanistan ile görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini bildiren Güler, "İnşallah böyle de devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında daha sonra Yunanistan'a gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra ikinci Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olacak, orada olacak. Onu artık onlarla beraber görüşüp anlaşacağız." bilgisini paylaştı.

Bakan Güler, tarihi karşı tarafın belirleyeceğini bildirdi.

Etiketler : yaşar güler f16 türkiye yunanistan
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