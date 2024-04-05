05 Nisan 2024 Cuma 19:10:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 19:10:00
Bakan Fidan, BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.
Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Pedersen'i Ankara'da kabul ettiğini bildirdi.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.
- Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında yeni gelişme: Sorumluları hakkında işlem yürütülecek
- Bakan Fidan, BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
- Ödemeler bugün! Çiftçilere 2,5 milyar lira tarımsal destek
- Mutabakat zaptı imzalandı! O havalimanını Türk şirket işletecek
- Beşiktaş'ta yangın faciasına 8 tutuklama
- YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti