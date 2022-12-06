Bakan Dönmez'den 24 TV'ye özel açıklamalar!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV ekranlarında yayınlanan Murat Çiçek ile Yüz Yüze programına katılıyor.

Bakan Dönmez, 24 TV GYY Murat Çiçek'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları:

"Sahada muazzam bir çalışma var. Arama kuyuları dahil 15 kuyu açtık. Üretim amaçlı açılan 10 kuyudan 9'nun işlemleri tamamlandı."

"Hedefimiz, 2023 Mart ayı gibi "gazı" evlerimize vererek çayımızı kahvemizi içmiş olacağız."

"Gaz, evlerimize gelmeye başladığında, bizim de dışa bağımlılığımız azalmış olacak. Buradan hem milletimiz hem de devletimiz kazançlı çıkacak."

"Buradan hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak. Biz bugüne kadar zaten özellikle son yıllarda artan enerji maliyetlerine karşı vatandaşımızı hep destekledik."

"Başından beri dediğimiz bir şey var; biz bulana kadar devam edeceğiz. Ama "Eninde sonunda inşallah varsa bulacağız" diyoruz."

Ayrıntılar geliyor..

