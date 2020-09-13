Bakan Dönmez duyurdu... Kanuni de sondaj seferine başlayacak
Kaynak: Akşam
Bakan Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kanuni gemimiz, Karadeniz'de sondajlara başlayacak' ifadelerine yer verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından Kanuni sondaj gemisi hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez paylaşımında, "Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'de sondaja başlayacağını duyurdu.
Kanuni sondaj gemisi hakkında paylaşımda bulunan Bakan Dönmez, "Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.
Geri sayım başladı... ⏳— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 13, 2020
Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek.
Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak �� ���� pic.twitter.com/Renb3WHyjG
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