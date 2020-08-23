Bakan Albayrak'tan Giresun açıklaması
Kaynak: DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketine ilişkin, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun" dedi.
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