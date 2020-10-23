Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu

Bakan Albayrak toplantı sonrası bir paylaşım yaparak, "W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık. KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." ifadelerini kullandı.



W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık.



KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk. pic.twitter.com/QGtROrGYEW — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 23, 2020