  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9701
  • Euro
    9,4633
  • Altın
    487,2030
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus basınından yerli ve milli gururumuz İHA/SİHA'larımıza büyük övgü
Emine Erdoğan sahiplenmişti... 'Leblebi' Külliye'deki yeni yerini çok sevdi
Meclis Başkanı Şentop'tan haydut Ermenistan açıklaması: Bölgeyi ateş çemberine çevirmeye çalışıyor
Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu
ABD'li astronot uzayda oy kullandı
Türkiye'den Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Alman basını Yunan'ın mültecilere uyguladığı zulmünü yazdı
Koronavirüs İtalya'da pik yaptı!
Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına kınama
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İşte Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosu
MEB'den flaş yüz yüze açıklaması! 5 gün olacak şekilde 26 Ekim'de başlıyoruz
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde
Tunceli'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Trump, yüzlerce milyon dolar şart koştuğu Sudan'ı terör listesinden çıkardı
NATO'dan flaş Türkiye Yunanistan açıklaması: Tatbikatlar iptal edildi
Sakarya'daki patlamayla ilgili iddianame tamamlandı! İşte sanıklar için istenen ceza
Enis Berberoğlu'yla ilgili üst mahkemeden flaş karar
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacak
Ermenistan askerinden flaş itiraf! Terör örgütü PKK ve haydut Ermenistan cephede kol kola
Bakan Berat Albayrak'tan atama açıklaması
Başakşehir'de plastik hammaddesi üretilen fabrikada yangın!
Almanya'da polisin camiye yaptığı baskına AK Parti'den sert tepki: Kınıyoruz
MEB''den resmi ve özel ortaokullar ile ilgili açıklama
23 Ekim 2020 Cuma 23:38:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 23:38:00

Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak toplantı sonrası bir paylaşım yaparak, "W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık. KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER