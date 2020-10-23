Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Albayrak toplantı sonrası bir paylaşım yaparak, "W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık. KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." ifadelerini kullandı.
W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 23, 2020
KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk. pic.twitter.com/QGtROrGYEW
- Rus basınından yerli ve milli gururumuz İHA/SİHA'larımıza büyük övgü
- Emine Erdoğan sahiplenmişti... 'Leblebi' Külliye'deki yeni yerini çok sevdi
- Meclis Başkanı Şentop'tan haydut Ermenistan açıklaması: Bölgeyi ateş çemberine çevirmeye çalışıyor
- Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu
- Türkiye'den Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
- Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına kınama