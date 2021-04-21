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21 Nisan 2021 Çarşamba 19:25:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 19:25:00

Bakan Akar'dan CHP'li Altay'a tepki

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Milli Savunma Bakanı Akar, CHP Grup Başkanvekili Altay'ın Menderes ile ilgili bazı sözlerine tepki göstererek, "TSK, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda görevinin başındadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki, umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." sözlerini değerlendirdi.

Bakan Akar, şunları söyledi:

"Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Bakan Akar CHP
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