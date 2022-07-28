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28 Temmuz 2022 Perşembe 22:03:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 22:03:00

Bakan Akar: Yakın zamanda gemilerin Ukrayna'dan ayrılmasını bekliyoruz

Kaynak: AA

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Bakan Akar, El Cezire televizyonuna tahıl krizi ve sorunun çözümünde Türkiye'nin rolünü anlattı. Akar, Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili sona gelindiğine dikkati çekti ve ilk gemilerin birkaç gün içinde Karadeniz'den hareket edebileceklerini duyurdu. Akar ayrıca, bu krizin çözümünün enerji krizinin çözümü için de model olabileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar merkezli El-Cezire televizyonuna konuştu.

Sevkiyatların 3 farklı limandan yapılacağını söyleyen Akar, ''Biliyorsunuz Ukrayna'da hububatın olduğu yerde üç limandan bahsediyoruz. Bunlardan birincisi Odessa, ikincisi Çornomorsk, üçüncüsü Yujnıy. Bu üç limandaki gemilerin bir an önce bu İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezi'nin yapacağı plan program çerçevesinde bu faaliyetlerin yürütülmesi için gayret gösteriyoruz'' dedi.

''Tahıl anlaşması enerji krizinin çözümüne de model olabilir''

Akar, sevkiyatın işleyişine dair de bilgi verdi. Varılan 120 günlük mutabakatın otomatik olarak uzayabileceğini belirten Akar, ''Ukrayna limanlarına çıkan ve giren gemiler kontrol edilecek. Türk, Ukrayna ve BM temsilcileri gemileri kontrol edecekler. Bu anlaşmamız 120 gün süreli. Dolayısıyla bu faaliyetler 120 gün devam edecek. Herhangi bir şekilde taraflarca bir değişiklik bir sonlandırma talebi olmadığı sürece bu mutabakat otomatikman tekrar yürürlüğe girecek" diye konuştu.

Bakan Akar, varılan anlaşmanın tahıl fiyatlarını daha da düşereceğine dikkati çekti.

Tahıl krizine yönelik çözümün enerji için de model olabileceğini söyledi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar msb
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