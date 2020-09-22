Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü. Libya'daki son durumu ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
AA'nın bakanlıktan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, görüşmede Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı,
FAALİYETLER DEVAM EDECEK
İkili görüşmede, "Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği" belirtildi.
"MEŞRU HÜKÜMETİN YANINDAYIZ"
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını aktaran Bakan Akar tarafından Türkiye'nin "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği kaydedildi.
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