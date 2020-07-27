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27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:03:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:37:00

Bakan Akar devrilen askeri araçta teknik arıza tespit edildiğini açıkladı

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Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesine ilişkin, "İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mut Devlet Hastanesi'nde otobüs kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirten Akar, "İlk aldığımız bilgilere göre araçta teknik bir arızanın olduğu bilgisini aldık. Görgü tanıklarının ifadelerine göre frenlerin boşaldığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği görülüyor. Çalışmaların ardından kazanın tam nedeni belli olacak" dedi.

Bakan Akar, 2 otobüs şoförü ile 4 askerin şehit olduğu kazada; 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 27 yaralının olduğu açıkladı. 

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