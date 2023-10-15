VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı
Bahçelievler'de bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı
Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali sergi, söyleşi ve etkinliklerle devam ediyor
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Gazze'de insan hakları kuruluşlarına gecikmeksizin harekete geçme çağrısı
Aliyev, Azerbaycan bayrağını göndere çekti
15 Ekim 2023 Pazar 15:53:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 15:53:00

Bahçelievler'de bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler Ömür Durağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Durağın çıkış yolunda arızalanan araç nedeniyle seferler tek yönde yapılmaya başlandı. Bu sırada bekleyen metrobüslerdeki yolcular araçlardan indirildi. Arıza nedeniyle durakta yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.

Durakta görevli belediye ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağlayarak yolcuları uygun metrobüslere yönlendirdi.

Arızalanan metrobüs yaklaşık 20 dakika sonra yoldan kaldırıldı.

Bu sırada bazı yolcular gelen metrobüslerin dolu olması nedeniyle araçlara binemedikleri ve gideceklere yere geç kaldıkları için görevlilere tepki gösterdi.

Metrobüs yolunda biriken araçlar nedeniyle sefer gecikmeli yapıldı.

Etiketler : bahçelievler metrobüs arıza
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX