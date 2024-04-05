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05 Nisan 2024 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 15:45:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde yaptığı konuşmada, Çavuşoğlu'na Azerbaycan'da büyük saygı duyulduğunu, onun Azerbaycan'a verdiği desteklerin her zaman takdirle karşılandığını söyledi.

Aliyev, Çavuşoğlu'nun 2. Karabağ Savaşı'nda "Azerbaycan'ın yalnız olmadığını ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu" tüm dünyaya ilettiğini, bu açıklamaların Azerbaycan'ın işlerine karışmak isteyen güçlerin engellenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Güney Kafkasya da dahil olmak üzere dünyadaki süreçlerin çok tehlikeli bir yöne doğru gittiğine, Azerbaycan'ın bundan kaygı duyduğuna işaret eden Aliyev, Güney Kafkasya için çizilen planların gelecekte büyük felaketlere yol açabileceğini dile getirdi.

Aliyev, Karabağ'ı işgalden kurtarmalarının ve Eylül 2023'te gerçekleştirdikleri anti terör operasyonunun bazı güçleri endişelendirdiğini belirterek, "O günden bugüne üzerimizdeki baskılar aralıksız devam ediyor. Avrupa Parlamentosu, hakaretlerle dolu çirkin kararlar aldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetimizi oy kullanma hakkından mahrum etti. Bunlar çok olumsuz sonuçlara yol açabilecek adımlar ve bunun tek nedeni, Karabağ'ı işgalden kurtarmamız." ifadelerini kullandı.

Ermenistan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brüksel'de düzenlenen üçlü toplantıya da değinen Aliyev, şunları kaydetti:

"Böylece Güney Kafkasya için yeni bir tehlike kaynağı yaratılıyor. Ancak son günlerde hem ABD'nin hem de AB'nin üst düzey yetkilileri, kendi inisiyatifleriyle yaptıkları telefon görüşmelerinde, bizi bu toplantının Azerbaycan'ın aleyhine olmadığına ikna etmeye çalıştı. Fakat biz bu toplantının Azerbaycan'a ve Güney Kafkasya'da işbirliğine karşı olduğunu biliyoruz. Bu toplantı, ülkemizi izole etmeyi amaçlıyor. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin geçen yılın eylül ayından bu yana Azerbaycan aleyhine yaptığı açıklamalar, Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da silahlı bir ileri karakol olarak yaratma girişimleri gelecekte büyük fesatlara yol açacaktır. Bu nedenle ABD ve Avrupa'daki ortaklarımızı bu konuda uyardık."

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye birliğinin her zaman olduğu gibi bugün de güçlü olmasının önemine dikkati çekerek, bu birliği bozmak isteyenlerin hayallerinin boşa çıkacağına olan inancını dile getirdi.

"SİZ DÜNYADA ÖNEMLİ BİR LİDERSİNİZ"

Çavuşoğlu da Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Aliyev'in cumhurbaşkanı seçildikten sonra yemin törenindeki konuşmasında, "Bizim ailemiz, Türk Dünyası'dır." sözlerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu sözler, Türk Dünyası'nda büyük memnuniyet uyandırdı. Siz dünyada önemli bir lidersiniz ve Türk dünyasının güçlenmesi için attığınız adımlar, tüm Türk Dünyası tarafından biliniyor." ifadesini kullandı.

Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.

Etiketler : azerbaycan ilham aliyev mevlüt çavuşoğlu karabağ
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