Ayasofya'daki mozaiklerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya'nın ibadete açılması ve camii içinde bulunan mozaiklerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin NTV'de açıklamalarda bulundu.
Ayasofya’nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının çok önemli olduğunu savunan Kalın, salgın nedeniyle yapıya sınırlı sayıda kişinin alınacağını açıkladı. Kalın, "Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz" dedi.
Cuma namazının Ayasofya’nın giriş katında kılınacağını belirten Kalın, içeride yer alan ve insanlığın kültür mirası olma özelliğini taşıyan ikona fresklerle ilgili olarak ise “Resimlerle ilgili Kültür Bakanlığımızın çalışması var, tamamlandı. Işık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor. Üzerinin kapanması, üzerinin sıvanması söz konusu değil. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor, kimsenin endişesi olmasın. Zemin halı kaplanacak” ifadelerini kullandı.
Kalın ayrıca, “Protokol ya da VIP listesinin söz konusu olmadığını” belirtti.
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