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05 Aralık 2023 Salı 07:08:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 07:08:00

Ay yüzeyinde yeni keşif

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Uzay Aracı Apollo, Ay'ın yüzeyinde hidrojen barındıran kayalar keşfetti.

Apollo uzay aracının keşfettiği bu kayalar, Güneş'ten kopan parçalardan oluşuyor. Apollo ile Ay'dan tam 382 kilo kaya getirildi. ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı, yaptığı araştırma ile Ay yüzeyindeki kayaların hidrojeni tuttuğunu keşfetti. Bu araştırma, Ay yüzeyinde yapılan araştırmalara ışık tutuyor. İncelenen örnekler için transmisyon elektron mikroskobu kullanıldı. Bu mikroskop, elektron parçacık ışınlarından faydalanıyor. Böylelikle örnekleri görselleştirmek ve inceleme görselleri oluşturmak, araştırmacıların işini kolaylaştırıyor. Apatit ve merrillit minerallerinin tanelerini inceleyen araştırma ekibi, Güneş'in oluşturduğu rüzgâr nedeniye uzayda hava koşullarının olduğunu keşfettiler. Güneş'in oluşturduğu rüzgâr, saatte 1,6 milyon km'ye varan hız ile Güneş'ten dışarıya doğru fırlayan yüklü parçacıklardan oluşuyor.

Güneş'in oluşturduğu rüzgâr ile kopan parçalarda görülen hidrojen, araştırmacıların ilerleyen süreçlerde yapacağı keşiflere ve belki de Ay'da yaşam formunun oluşmasına ışık tutabilir.

Etiketler : uzay apollo ay güneş
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