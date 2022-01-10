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10 Ocak 2022 Pazartesi 14:31:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 15:34:00

Avcılar'da inşaat alanında göçük

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Avcılar Merkez Mahallesi'nde, bir inşaatta temel atma sırasında 2 işçi meydana gelen göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılırken bir işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde, bir inşaatta temel atma sırasında 2 işçi meydana gelen göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılırken bir işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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