10 Ocak 2022 Pazartesi 14:31:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 15:34:00
Avcılar'da inşaat alanında göçük
Avcılar Merkez Mahallesi'nde, bir inşaatta temel atma sırasında 2 işçi meydana gelen göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılırken bir işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Avcılar Merkez Mahallesi'nde, bir inşaatta temel atma sırasında 2 işçi meydana gelen göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılırken bir işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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