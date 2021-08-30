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ATAK helikopterleri etkisiz hale getirdi
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30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:09:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:09:00

ATAK helikopterleri etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek bölgesi 2 PKK ATAK helikopterleri
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