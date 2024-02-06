Artvin-Ardahan yolunda yoğun kar ulaşımı kapattı

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar 80 santimetreye ulaştı.

Bölgedeki yoğun kar nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin-Şavşat kara yolunda meydana gelen ufak çaplı heyelanlar yüzünden ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Şavşat ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için de enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları devam ediyor.