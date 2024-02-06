Artvin-Ardahan yolunda yoğun kar ulaşımı kapattı
Kaynak: AA
Artvin'de görülen yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi. Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapanırken bazı bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar 80 santimetreye ulaştı.
Bölgedeki yoğun kar nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Artvin-Şavşat kara yolunda meydana gelen ufak çaplı heyelanlar yüzünden ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.
Şavşat ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için de enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları devam ediyor.
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