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06 Şubat 2024 Salı 16:33:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 16:33:00

Artvin-Ardahan yolunda yoğun kar ulaşımı kapattı

Kaynak: AA

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Artvin'de görülen yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi. Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapanırken bazı bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar 80 santimetreye ulaştı.

Bölgedeki yoğun kar nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin-Şavşat kara yolunda meydana gelen ufak çaplı heyelanlar yüzünden ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Şavşat ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için de enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : yoğun kar yaşam güçlükler Artvin Ardahan
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