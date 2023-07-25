Arnavutköy sakinleri kokan şebeke suyu için İBB'den çözüm bekliyor

İmrahor Mahallesi sakinleri, son zamanlarda şebekeden gelen suyun koktuğunu ve renginde değişiklik olduğunu fark etti.

Durumu İBB yetkililerine bildiren ilçe sakinleri, şimdi çözüm bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Tayyip Koç, geçen hafta mide bulantısı ve kusma problemi yaşayarak hastaneye gittiğini söyledi.

Son zamanlarda musluktan su içtiğini dile getiren Koç, "İçtikten bir süre sonra hastalandım, hastaneye gittim. Yirmi gündür suyun tadında da renginde de değişiklik var. Koku da oluyor. Test yapılması gerekiyor." dedi.

"SU HER ZAMANKİNDEN FARKLI KOKUYOR"



İmrahor Mahallesi'nde 27 yıldır ikamet eden Hasan Veliaslan ise şebeke suyunu riskli olması nedeniyle içme suyu olarak kullanmadıklarını belirtti.

Bir süredir suyun kötü koktuğunu fark ettiğini anlatan Veliaslan, yetkililerin bu sorunu bir an önce çözmelerini istedi.

Hasan Albayrak da suyun kötü kokmasından şikayet ederek "Su her zamankinden farklı kokuyor. Bu sorun halen sürüyor. Bazı komşularımız bunun için belediyeye gidip şikayette bulundu. 30 yıldan bu yana bu mahallede oturuyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım." diye konuştu.