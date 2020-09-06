Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap! Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim

Bakan Soylu, 22 Ağustos akşamı sel felaketinin meydana geldiği Giresun'da arama- kurtarma bölgesine giderken trafik sıkışıklığına neden olduğu iddiasıyla yapılan eleştiriyi yanıtladı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye geliş ve gidiş süresinin toplam yarım saat olduğunu belirterek, "Özür diliyorum. Olmamam gereken bir yerde idim. Doğankent'te jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktada idim. Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik, arama- kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" dedi.