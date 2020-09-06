  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    462,3220
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KPSS sınavı için son dakika gelişmesi!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Polis ekiplerini kandıramadılar!
Van'ın tarih fışkıran kalesi: Urartulara ait bebek iskeleti üzerinde takılarıyla bulundu
Oğlu böyle isyan etti: Şu an alacağı en ağır ceza bile bizim için teselli değil
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bine dayandı
Fatih Terim onay verdi! Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaştı
Sırp liderin ABD Başkanı Trump karşısında düştüğü durum dünya gündemine oturdu
Devrik lider Boubacar Keita Mali'den ayrıldı
Balık sevenler dikkat! Tahta kasalar mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırıyor
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, örgüt içi hesaplaşma nedeniyle işkenceyle öldürülmüş
Bahis çetesinde FETÖ şüphesi
Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap! Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim
Çankırı'da korkutan deprem
Kenevirden torpido ve kaporta üretimi yolda
Melisa intihar ederek canına kıydı! Sorumlu baba mı Yoongi mi?
AK Partili Ünal: Türkiye Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor
Darbeci Hafter milisleri, ateşkesi yine ihlal etti
Fikriye'nin vücudunda sigara söndürmüş
New York Başsavcısı, Prude'un ölümünün soruşturulması için tahkikat jürisi kuruyor
Gençlik ve Spor Bakanlığından eylül ayı burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme Resmi Gazetede
Deniz Seki, 15 bin dolarlık 'kral dairesi'nde konakladı
Bursa'da motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
06 Eylül 2020 Pazar 08:26:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 08:33:00

Arama-kurtarma bölgesine giden Bakan Soylu'dan sosyal medyadan gelen tepkiye cevap: Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim

Kaynak: DHA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da arama- kurtarma bölgesine gittiği sırada bir vatandaşın trafik sıkışıklığı nedeniyle yaptığı eleştiriye, "Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik, arama- kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" cevabını verdi.

Bakan Soylu, 22 Ağustos akşamı sel felaketinin meydana geldiği Giresun'da arama- kurtarma bölgesine giderken trafik sıkışıklığına neden olduğu iddiasıyla yapılan eleştiriyi yanıtladı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye geliş ve gidiş süresinin toplam yarım saat olduğunu belirterek, "Özür diliyorum. Olmamam gereken bir yerde idim. Doğankent'te jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktada idim. Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik, arama- kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER