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24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:37:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:37:00

Antalya'da bir koya "Oruç Reis" adı verilecek

Kaynak: AA

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Antalya'nın Finike bölgesinde başlatılan destek çalışmaları kapsamında Doğu Akdeniz'de hizmet vermeye devam edecek olan sismik araştırma gemisi "Oruç Reis"in ismi bir koya verilecek.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini yürüten Oruç Reis sismik araştırma gemisi personeli ve onları koruyan savaş gemilerindeki kahraman askerlere destek kampanyası başlattıklarını söyledi.

"Yalnız Değilsin Oruç Reis" kampanyası hakkında bilgi veren Geyikçi, şunları kaydetti:

"Belediyemizin www.finike.bel.tr adresine girildiğinde destek mesajı bölümümüz otomatik olarak açılıyor. Vatandaşlarımız buraya duygu ve düşüncelerini içeren mesajlarını yazarak gönderebilir. Belediye olarak bu mesajları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yazıya dökerek, Oruç Reis gemimiz ve onları koruyan savaş gemilerimize iletmek adına ilgili makamlara teslim edeceğiz. Bu kampanyayla onlara destek vermek ve 'Mavi Vatan'da yalnız olmadıklarını göstermek istedik."

Başkan Geyikçi, kampanya kapsamında Merdivenli Koyu'nun isminin Oruç Reis Koyu olarak değiştirileceğini bildirdi.

Toplantıya CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ve mahalle muhtarları da katıldı.

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