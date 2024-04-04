Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili soruşturmada, 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerden A.F.E'nin, 18 yaşından küçük olması nedeniyle ifadesinin bizzat Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca alındığı belirtildi.
İfadesi sonrası mahkemeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, diğer 4 şüphelinin gözaltı işlemlerine devam edildiği bildirildi.
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