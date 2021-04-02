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02 Nisan 2021 Cuma 00:13:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 00:13:00

Altun: 'Gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın kartı yönetmenliğinin bazı maddelerinin Danıştay tarafından iptaline ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladıklarını vurgulayan Fahrettin Altun, "Görevde olduğumuz müddetçe 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler." ifadelerini kullandı.

Altun, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bir an düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye 'basın kartı' verilir mi? 'Ama ben gazeteciyim' diye yırtınsa sonuç alabilir mi? Hayır! Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları 'gazeteci' olarak tanıması isteniyor! Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve iş birlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek."

Fahrettin Altun, "Görevde olduğumuz müddetçe 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Altun gazetecilik cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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