"Altı Çizili Cümlem" okuma öğretti

Öğrencilerinden okudukları kitaplarda etkilendikleri cümlelerin altını çizmelerini isteyen Topal, sınıfta oluşturduğu afişe bu cümleleri yazdırdı. Bu sayede öğrencilerinin okuma kültürü kazanmasını sağlayan Topal, öğrencilerin iç dünyasını etkileyen cümleleri bir araya getirerek, "Altı Çizili Cümlem" adı altında kitaplaştırdı.