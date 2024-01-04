"Altı Çizili Cümlem" okuma öğretti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinde görev yapan Türkçe öğretmeni Enes Topal, başlattığı "Altı Çizili Cümlem" projesiyle öğrencilerinin kitap okuma oranını artırdı.
Öğrencilerinden okudukları kitaplarda etkilendikleri cümlelerin altını çizmelerini isteyen Topal, sınıfta oluşturduğu afişe bu cümleleri yazdırdı. Bu sayede öğrencilerinin okuma kültürü kazanmasını sağlayan Topal, öğrencilerin iç dünyasını etkileyen cümleleri bir araya getirerek, "Altı Çizili Cümlem" adı altında kitaplaştırdı.