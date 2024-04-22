VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakanlığa bağlı metro ve kent içi raylı sistemler 23 Nisan'da ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir araya geldi
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
"İşçimizin alın teri, Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyük"
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay "Sıfır Atık" projesinin önemine vurgu yaptı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a geldi
22 Nisan 2024 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 14:15:00

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a geldi

ABONE OL

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 11.58'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, binlerce Türk misafir işçinin trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesi, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesi bekleniyor.

Steinmeier'in ayrıca iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Gezisinin ikinci gününde Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek Steinmeier'in burada 23 Nisan kutlamalarına katılması öngörülüyor.

Steinmeier'in 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier ayrıca Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

Etiketler : almanya rrank walter steinmeier istanbul
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX