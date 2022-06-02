VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Baykar'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 jesti
Meteorolojiden Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı
Erdoğan'dan çok net operasyon mesajı
MİT'ten PKK'ya ağır darbe!
Almanlara çağrı yaptı: Türkiye bulunmaz bir fırsat
Türkiye'den NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya'ya zor soru
"İsveç ve Finlandiya'dan 33 teröristin iadesini istedik"
Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu!
Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in başkanı Çemezov: Yaptırım uygulayan ülkeler büyük bir pa...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'vurucu güçleri' Kayseri'de yeni teknolojiye kavuşuyor
Sıfır atık sıfır kayıp!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: NATO üyeliğinin bir hak değil ayrıcalık olduğu konusunda mu...
Otoyollarda otomobiller için yükseltilen hız sınırları belirlendi
Emlak ve kira fiyatlarından şikayetçi olanlar kamu denetçiliğinin kapısını çaldı
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kripto parada yeni bir vurgun!
İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi yıktı
'Adamlar' bilim kurgu ve gerilim sevenlerle buluşacak
Doğal gaz ithalatı martta yüzde 6,6 arttı
İhracatta mayıs rekoru!
Avustralya'da gaz arzında sorun büyüyor
Bolu'da kadın belediye meclis üyesi Çınar hakkında 30 gün koruma kararı verildi
DSÖ, dünyada 550 maymun çiçeği vakası bulunduğunu açıkladı
02 Haziran 2022 Perşembe 14:20:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 14:20:00

Bakan Varank'tan Berlin'de Alman şirketlere yatırım çağrısı: Türkiye, jeopolitik, stratejik konumuyla bulunmaz fırsat

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman şirketlerine çağrıda bulunarak, "Türkiye, jeopolitik, stratejik konumuyla Alman şirketleri için bulunmaz fırsat. Almanlar gelsinler, Türkiye'ye yatırım yapsınlar." dedi.

Bakan Varank, Almanya ziyareti kapsamında Berlin'de, 10 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin ilk "decacorn"u olan teknoloji şirketi Trendyol'un ilk yurt dışı ofisinin açılışını gerçekleştirmesinin ardından, Federal Basın Merkezi'nde bulunan Anadolu Ajansı, TRT World, TRT Haber ve TRT Deutsch ofislerini ziyaret etti. Varank, burada Türkiye'deki teknoloji tabanlı girişimciliğe, Almanya ve Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

-"1,6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ALDILAR"

Varank, Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimcilikte Avrupa'nın dikkatini çeken bir ülke olduğunu belirterek, "Teknoloji tabanlı, farklı firmalarımız Almanya'da boy gösteriyor. Türk girişimciler, geçtiğimiz yıl 1,6 milyar dolar yatırım almayı başardı. Oyun sektörüne baktığınızda, Avrupa'dan en çok yatırım alan şehir İstanbul. İkinci Londra, orada da en fazla yatırım alan girişimci bir Türk. Bu, teknolojik tabanlı işlerde Türklerin başarısını gösteriyor." diye konuştu.

- "90'IN ÜZERİNDE TEKNOPARKTA 8 BİN ŞİRKET ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Türkiye'de 2002 yılında kâğıt üstünde 5 teknopark olduğunu ancak bunların hiçbirinin faaliyette bulunmadığını aktaran Varank, şu anda ise 90'ın üzerinde teknoparkta 8 binden fazla teknoloji şirketinin Ar-Ge çalışmaları yaptığını anlattı.

- "1.600'ÜN ÜZERİNDE AR-GE VE TASARIM MERKEZİ FAALİYETTE"

Bakan Varank, Türkiye'de 1.600'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezinin faaliyette bulunduğunu kaydederek, "Özellikle altyapı anlamında firmalarımıza çok ciddi destek verdik ve ortak altyapılar kurduk. Türkiye'de 2002'de 76 üniversite varken şu an 200'ün üzerinde üniversite var. Bunlar hep katma değerli işlerin anahtarı olacak olan uygulamalar. İki hafta önce bir oyun firmasını ziyaret ettim. 28 yaşında bir genç kendi şirketini kurmuş 9 kişi çalıştırıyor ve geliştirdiği oyunu 200 milyon dolara ABD'ye satmış." ifadelerini kullandı.

- "ÜRETİM ÜSSÜ OLARAK TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ DAHA İYİ BİR YERE GİDECEK"

Türkiye'nin katma değerli ürünlerin üretimine daha fazla yatırım yapacağını belirten Varank, "Pandeminin etkisiyle yeni bir durum ortaya çıktı. Türkiye, üretim altyapısının, üretim ekosisteminin ne kadar başarılı olduğunu tüm dünyaya ispat etmiş oldu. Almanya'da global markalar pandemi döneminde Çin'e telefon açtığında kimseyi bulamazken, Türkiye her türlü teslimatını başardı. Türk firmaları kapasitelerini artırmak için yatırım yapıyor, global markalar Türkiye'yi planlamalarına dahil ediyorlar. Pandemide böyle bir durum yaşanırken bunun üzerine Rusya-Ukrayna savaşında şirketlerini kaydırmak isteyenler Türkiye'yi odaklarına aldılar. Üretim üssü olarak Türkiye-Almanya ilişkilerinin daha iyi bir yere gittiğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE'YE YATIRIM İÇİN GELEN VE KAYBEDEN FİRMA YOK"

Varank, Almanya'nın Türkiye'de en fazla yatırımı olan ülkelerin biri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, gerek yatırım ortamıyla gerek nitelikli insan kaynağıyla ve jeopolitik, stratejik konumuyla, lojistik açısından avantajıyla Almanlar için bulunmaz fırsat. Şu an bunu değerlendirmek isteyen Alman firmaları var. Çağrıda bulunuyorum; Almanlar gelsinler, Türkiye'ye yatırım yapsınlar. Türkiye'ye uzun dönem üretken yatırım için gelen ve kaybeden hiç bir firma yok. Hem onlar hem Türkiye'ye gelen kazanıyor. Türkiye'ye yatırım yapıp para kazanmak istiyorlarsa, aynı zamanda Türkiye'ye kazandırmak istiyorlarsa gelsinler Türkiye'ye yatırım yapsınlar." diye konuştu.

- "YERLİ-YABANCI AYRIMI YAPMIYORUZ"

Almanya'nın tedarikinin önemli bir kısmını Uzak Doğu'dan karşıladığını kaydeden Varank, "Türkiye, komşularıyla, dost ve müttefik ülkelerle kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerini sürdürmeye kararlı. Alman firmaları bundan istifade etmek istiyorsa kapımız açık. Bizim ülkemizde yatırımcılara yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Yabancı yatırımcılar da yerli firmalar gibi aynı mevzuata tabi. Yeter ki beraberce ülkelerimizi kalkındıralım." dedi.

- TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

Bakan Varank, bilim insanlarını Türkiye'ye çekmek için farklı programlar yürüttüklerini aktararak, "Dünyadaki en iyi 100 üniversiteden mezun olmuş kişileri çok ciddi imkânlar vererek Türkiye'ye getiriyoruz. En az 5 doktora talebesi yetiştirmeleri için imkân tanıyoruz. Mesela Türkiye'nin Otomobili Girişimi projesinde Türkiye'ye dönen onlarca Türk var." ifadelerini kullandı.

Uzay programını ilan ettiklerini de anımsatan Varank, "Örneğin, Ay misyonu çalışmasıyla ilgili bana sosyal medyadan yazanlar oldu. Bunun gibi örnekler var yurt dışından. Türkiye'de yaşamak üzere dönmek isteyen çok ve dönüyorlar... Türkiye, cazibe merkezi haline gelmeye devam edecektir." diye konuştu.

Etiketler : Almanya MUSTAFA VARANK ALMANYA
Boğaz kıyısında 70'lere yolculuk

Boğaz kıyısında 70'lere yolculuk
Bebek'te panik

Bebek'te panik
Tatil için Antalya'dalar

Tatil için Antalya'dalar
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
İyileşiyorum

İyileşiyorum
Lady Gaga benzetmesi

Lady Gaga benzetmesi
Hollywood heyecanı

Hollywood heyecanı
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Kamp tatili

Kamp tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX