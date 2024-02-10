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10 Şubat 2024 Cumartesi 14:40:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 14:40:00

AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı

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Başkan Erdoğan, AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Zonguldak'ın 7 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte, Zonguldak ilçe belediye başkan adayları...

Başkan Erdoğan, AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak oldu

AK Parti Çaycuma Belediye Başkan Adayı Bünyamin Bostancı oldu

AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar oldu

AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer oldu

AK Parti Gökçebey Belediye Başkan Adayı Erkan Soner Kodaman oldu

AK Parti Kilimli Belediye Başkan Adayı Kamil Altun oldu

AK Parti Kozlu Belediye Başkan Adayı Ali Bektaş oldu

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti zonguldak belediye başkan adayları
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