AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
Başkan Erdoğan, AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Zonguldak'ın 7 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
İşte, Zonguldak ilçe belediye başkan adayları...
Başkan Erdoğan, AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak oldu
AK Parti Çaycuma Belediye Başkan Adayı Bünyamin Bostancı oldu
AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar oldu
AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer oldu
AK Parti Gökçebey Belediye Başkan Adayı Erkan Soner Kodaman oldu
AK Parti Kilimli Belediye Başkan Adayı Kamil Altun oldu
AK Parti Kozlu Belediye Başkan Adayı Ali Bektaş oldu
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