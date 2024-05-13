Teröre bir darbe daha! Japonya'da PKK'nın varlıkları donduruldu
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Japonya Meclisi, PKK'nın izlenmesine karar vererek ülkedeki PKK varlıklarını donduran yasayı onayladı.
Kürt-Japon Kültür Derneği adı altında terör faaliyetlerini sürdüren PKK sempatizanları, Japon halkını rahatsız etti. Japonya'daki Nevruz etkinliklerini PKK şovuna çeviren PKK yandaşları, "Tımarhaneye gidin" ve "Japonlara ölüm" sloganlarıyla tehditler savurdu. PKK'nın ülkedeki terör faaliyetlerinin Japon gazetecilerce deşifre edilmesinin ardından hükümet harekete geçti. Gazeteci Ishii Takaaki, Japon Meclisi'nin PKK konusunu gündeme aldığını belirterek, 8 Mayıs'ta PKK'nın varlıklarını donduran yasanın onayladığını duyurdu.
Türk dostu gazeteci Ishii Takaaki, gelişmeleri sosyal medyadan duyurdu.
İZLENMESİ GEREKİYOR
Gazeteci Takaaki, "Japon Meclisi'nde PKK meselesi ele alındı. Japonya'da yaşayan PKK yandışlarının Nevruz bayramında PKK'yı övdüğü, PKK bayrakları salladığı ortaya çıktı. Japon hükümeti de, PKK'nın varlıklarını donduran yasayı onayladı. Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, PKK'nın izlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye-Japonya iş birliği ile PKK'nın faaliyetlerini durduralım" ifadelerini kullandı.
- Kamuda tasarruf paketi açıklanıyor
- MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
- "Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak"
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamalarda bulunuyor
- Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi
- Japonya'da PKK'nın varlıkları donduruldu