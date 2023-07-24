VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tahıl Girişimi'nin sona ermesine ilişkin Guterres: Bedelini en zayıflar ödeyecek
Afganistan'ın doğusunu sel vurdu: 38 kişi hayatını kaybetti
Szalai Fenerbahçe'ye veda etti: Evim gibi hatırlayacağım
İletişim Başkanlığı'nın 5'inci yılı: Hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan mücadele edeceğiz
Muş'ta KÖYDES aracılığıyla köylere 41 milyon 485 bin liralık yatırım
IDEF kapılarını yarın açıyor
24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:23:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:23:00

AK Partili Yılmaz, vefat eden belediye başkanının eşini Başkan Erdoğan ile görüştürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, vefat eden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in eşini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Yılmaz, bir süredir kanserle mücadele eden dün tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki Özel'in eşi doktor Gürkan Özel'e taziye ziyaretinde bulundu.

Yılmaz, cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Gürkan Özel ile görüştürdü.

Ziyarete AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

Etiketler : Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Milletvekili Ladik Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Sabancı'dan Hande'ye serenat!

Sabancı'dan Hande'ye serenat!
Sulu kutlama

Sulu kutlama
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Havuzda başının üstüne düştü

Havuzda başının üstüne düştü
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
Enişte kapalı gişe

Enişte kapalı gişe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX