13 Haziran 2019 15:17 | Perşembe
AK Partili Turan: Askerlik düzenlemesinde revizeler var
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik düzenlemesinde bazı revizelerin sözkonusu olduğunu söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, askerlik düzenlemesiyle ilgili konuştu.
Turan, "Düzenlemede revizeler söz konusu. Akar'ın partileri ziyaretinin ardından ortak bir kanaat oluşursa, 84 maddeyi bir saatte bitiririz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
(HaberTürk)
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