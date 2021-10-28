VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yolcu hostese saldırdı: Uçak hem rota değiştirdi hem de acil iniş yaptı
Başkan Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı
Statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Cinayet zanlısını kırık far parçaları ele verdi
Türkiye'de 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
İngiltere'de otomobil üretimi eylülde sert düştü
Lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı yapılacak
Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi!
G20 Liderler Zirvesi Roma'da gerçekleştirilecek!
Bakan Akar'dan "terörist neredeyse hedef orası" vurgusu
Türkiye ABD'ye resti çekti
Başkan Erdoğan açıkladı: Atatürk Havalimanı için karar verildi!
Tatar, 'bu fevkalade önemli' deyip açıkladı: Türkiye'mizin varlığına bağlı
Bahçeli'den CHP'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan ikinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi!
Türkiye'den komşuya net mesaj!
Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabetle vurdular
Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabetle vurdular
Şebnem'i vahşice katletti! Caniyle ilgili korkunç gerçek
28 Ekim 2021 Perşembe 19:26:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 20:12:00

Çelik: AB yetkilileri samimilerse 23 ve 24. fasılları açmalı

ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "AB yetkilileri samimilerse 23 ve 24. fasılları açmalı. Fasılları açarken ön şart koyuyorlar, bu olmaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Geçmişte "PKK/YPG Türkiye'ye neden saldırsın" diyenler, bugün tezkereye 'hayır' oyu verdi. Türkiye'nin terör ile mücadelesini 'savaş' diye niteleyenlerle CHP aynı noktaya gelmiştir. Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar.

"AFRİKA'DAKİ FAALİYETLERİMİZ EŞİT ORTAKLIK TEMELİNE DAYANIYOR"

Maalesef bazı devletler ve o devletlerin yayın organları yoğun bir biçimde Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diye sordular. Tabii bu sorunun sorulması bile aslında bunların Afrika'yı kendilerine ait bir mülkiyet unsuru gibi gördüklerini ifade ediyor. Türkiye Afrika'daki varlığını ve faaliyetlerini herhangi bir ülkeye karşı olmak, herhangi bir ülkeyle çatışmak için değil, Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmak için gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar yürüttüğümüz bütün faaliyetler orayı sömürmek için gidenlere karşı eşit ortaklık temelinde ortaya çıkmıştır. Afrika'da sömürgeci olarak bulunanların, bir sömürge tarihine imza atmış olanların bugün oraya eşit ortaklık çerçevesinde giden Türkiye'yi sorgulamaları da ibretlik bir durumdur.

10 BÜYÜKELÇİ OLAYI

10 büyükelçi olayında yapılan iş ne diplomatların saygınlığına ne de diplomatik misyona uygun bir iştir. Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkarmayanların, iç siyasette hükümetimize dönük eleştirilerine karşı bu durumu not ettiğimizi söylemek istiyorum.

"AB YETKİLİLERİ SAMİMİLERSE 23 VE 24. FASILLARI AÇMALI"

Bizim açımızdan AB gündemini yakından takip her zaman değişmez maddelerimizden bir tanesidir. İlerleme raporlarını ve diğer açıklamaları bu bağlamda yakından takip ediyoruz. Tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi yargı ve temel haklar konusudur. Buradaki çifte standart şudur; yargı ve temel haklar konusunda Avrupa Birliği'nin eleştirileri nerede konuşulacaktır? Türkiye bir aday ülkedir, Avrupa Birliği'nin de bu konuda eleştirileri var. O zaman yapılacak şey; yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik konularını içeren 23. ve 24. fasılların açılmasıdır. AB yetkilileri samimilerse 23. ve 24. fasılları açmalı. Fasılları açarken ön şart koyuyorlar, bu olmaz.

Etiketler : AK Parti ömer çelik MYK
Yasemin'in kızı büyüdü

Yasemin'in kızı büyüdü
‘Ünlü' polemik

‘Ünlü' polemik
Aşıklar Paris'te

Aşıklar Paris'te
Türkiye'nin en çok takip edileni Hande

Türkiye'nin en çok takip edileni Hande
Sırada dizi var

Sırada dizi var
Sete çıkmama kararı aldılar

Sete çıkmama kararı aldılar
Mutluluğa giden yol müzikten geçer

Mutluluğa giden yol müzikten geçer
36. yaşını sahnede kutladı

36. yaşını sahnede kutladı
İyi ki Türkiye'ye gelmişim

İyi ki Türkiye'ye gelmişim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER